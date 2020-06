Gerucht: OnePlus kondigt OnePlus Z begin juli aan

De Chinese smartphonemaker OnePlus zou zijn goedkopere model OnePlus Z begin juli willen presenteren. Een website noemt de datum 10 juli en OnePlus heeft zelf een evenement aangekondigd voor 2 juli.

De datum van 10 juli komt van Android Central, die een bron claimt te hebben binnen het bedrijf. OnePlus heeft zelf een evenement aangekondigd voor 2 juli, maar die lijkt gericht op het tonen van goedkopere tv's voor de Indiase markt. Eerdere geruchten over de telefoon wezen ook al op een release in juli.

Een screenshot van een enquête-app in India die naar buiten kwam via Desidime wijst op een prijs van 24.990 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 293 euro. Nu rekent OnePlus in India door subsidies van de overheid op in India geproduceerde producten fors lagere prijzen; de OnePlus 8, die in Nederland 700 euro kost, kost daar omgerekend minder dan 500 euro. Als OnePlus dezelfde soort wisselkoers aanhoudt, zou de prijs in Europa rond 400 tot 450 euro uitkomen.

Er gaan al maanden geruchten over de OnePlus Z, die ook al eerder is aangeduid als OnePlus 8 Lite. De telefoon heeft volgens het screenshot een 6,55"-oledscherm met 90Hz-verversingssnelheid, Qualcomm Snapdragon 765-soc, 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Er is ruimte voor een goedkopere telefoon, omdat de dit voorjaar uitgekomen OnePlus 8 begint bij een prijs van 700 euro. Bij de OnePlus 7 was dat nog 550 euro. Telefoons van veel merken zijn dit jaar duurder geworden, zo bleek eerder uit een achtergrondverhaal van Tweakers. OnePlus heeft al bevestigd dat het midrange-smartphones wil gaan uitbrengen.