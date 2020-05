Telefoons worden veel duurder

Als je een stuk of wat plantjes hebt gezaaid en wacht tot ze uitkomen, is er altijd wel eentje als eerste. Je ziet tot je vreugde een klein stukje boven de grond uitkomen en misschien volgen er meer. Enige tijd later weet je of het planten succesvol is geweest of niet; het is al snel duidelijk of er veel of weinig goed aan het groeien zijn.

Het kijken naar en verzorgen van groeiende plantjes is een hobby van velen, zeker in het voorjaar. Op de redactie van Tweakers houden we op ongeveer dezelfde manier telefoonreleases in de gaten. Het grote verschil is dat de plantjes van alle smartphonemakers wel opkomen, maar zich onderscheiden wat uiterlijk betreft.

Dit jaar is specifiek interessant. Wat gebeurt er met de prijs? Er is nu weliswaar sprake van een wereldwijde pandemie en als gevolg daarvan sterke economische teruggang, dus geen gunstige periode om je telefoons duurder te maken. Tijdens de ontwikkeling van al deze modellen was daar echter nog geen zicht op. In een eerder artikel bespraken we al de opkomst van smartphones met een adviesprijs ver ten noorden van duizend euro. Maar, zo reageerden veel mensen terecht, ook onder de duizend euro zijn er prijsstijgingen te zien.