'Een derde van de Nederlanders wil corona-app in geen geval installeren'

Nederlanders zijn sterk verdeeld over het installeren van een corona-app van de overheid. Een derde wil zo'n app zeker wel installeren, een derde absoluut niet en een derde twijfelt nog, blijkt uit onderzoek. Ook de twijfelaars staan negatief tegenover de installatie.

Uit onderzoek onder 926 deelnemers van verschillende universiteiten blijkt dat Nederlanders zeer verschillend denken over de wenselijkheid van de corona-app waar de overheid aan werkt. Een groep van ongeveer een derde geeft aan de app als een effectief middel te zien om het coronavirus in te dammen en om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen.

Daar tegenover staat een even grote groep tegenstanders die aangeeft de app in geen geval te installeren. Daarbij noemt de groep de inbreuk op de privacy als belangrijk bezwaar. "Zij vergelijken de corona-app met de Jodenster en 'Big Brother' uit de roman ‘1984'. Daarbij zijn de respondenten van mening dat de introductie van de app tegen grondrechten en de grondwet ingaat."

De resultaten kom uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de TU Delft, de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam en het RIVM. Het onderzoek betrof een keuze-experiment waarin verschillende varianten van de app werden voorgelegd, met de vraag welke de respondenten zouden installeren en of ze ook daadwerkelijk tot installatie zouden overgaan.

De onderzoekers stellen nog niet eerder zulke grote tegenstellingen te hebben gezien, ondanks jarenlang onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid op verschillende soorten terreinen. De conclusie van het onderzoek wijst op het belang van de twijfelende middengroep. Die is nodig als de overheid het gewenste percentage van minimaal 60 procent wil behalen wat betreft gebruik. "Om dit doel te behalen is het belangrijk om de twijfelende middengroep over te halen die de app alleen zal installeren als deze naar hun beoordeling meer voordelen heeft dan nadelen."

Op basis van de uitkomst lijkt het lastig te worden het gebruikspercentage van 60 procent te halen, omdat ook de twijfelende middengroep in principe geen app wil installeren en het installeren van de app als zeer negatief waardeert. Deze groep geeft aan nog veel vragen te hebben over de werking en het nut van de app. De genuanceerde middengroep wil bovendien dat er grondig onderzoek wordt gedaan en dat de ontwikkeling zorgvuldig verloopt.