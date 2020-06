OnePlus stopt samenwerking met McLaren voor smartphones

OnePlus gaat in de toekomst geen McLaren-versies van smartphones meer uitbrengen. Het samenwerkingsverband met de autofabrikant is onlangs beëindigd, zo bevestigde McLaren. Er kwamen McLaren-edities uit van de OnePlus 6T en 7T Pro.

Het werd al vermoed dat OnePlus en McLaren hun samenwerkingsverband niet voort zouden zetten, aangezien de smartphonemaker niet meer werd genoemd als partner op de website van McLaren. Een woordvoerder van de Britse autofabrikant liet weten aan Android Authority dat OnePlus inderdaad geen partner meer is.

Door het stopzetten van het samenwerkingsverband komen er geen OnePlus-smartphones met de McLaren-merknaam meer uit. De Chinese fabrikant heeft die naam in het verleden gebruikt voor high-endversies van zijn smartphones. Het ging daarbij om de OnePlus 6T en 7T Pro. Er kwam ook een prototype uit van een smartphone met leer in de kleuren van McLaren, maar het is niet aannemelijk dat die nog op de markt komt.