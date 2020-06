Indiase politie klaagt Vivo aan omdat 13.000 Vivo-telefoons dezelfde imei delen

De Indiase politie heeft Vivo aangeklaagd voor fraude, nadat bleek dat ruim 13.500 telefoons van het merk hetzelfde imei -nummer hebben. In India is het aanpassen van de imei strafbaar, omdat met het cijfer de zwarte markt wordt bestreden.

De zaak kwam aan het licht toen een politie-inspecteur zijn telefoon bij een Vivo reparatiecentrum liet repareren. Toen hij de telefoon terugkreeg, zag hij dat het imei-getal van zijn telefoon afweek van wat er op de doos stond. Dit speelde de inspecteur door naar de cyberafdeling van de politie, die vijf maanden onderzoek naar het voorval deed, zo schrijft het Indiase Live Mint.

Uit dit onderzoek blijkt dat 13.577 Vivo-telefoons hetzelfde imei-nummer delen. Of al deze telefoons bij het reparatiecentrum zijn geweest en waarom Vivo verschillende telefoons hetzelfde imei-nummer zou geven, is niet duidelijk. Het achteraf aanpassen van het imei-nummer is sinds 2017 in India strafbaar. Het imei-getal hoort bij iedere telefoon uniek te zijn, om zo gestolen telefoons te kunnen traceren.