DuckDuckGo is weer beschikbaar in India na blokkade

Na een aantal dagen te zijn geblokkeerd lijkt DuckDuckGo weer beschikbaar te komen in India. Nadat de Indiase overheid een ban instelde voor een aantal Chinese apps, zoals TikTok, leek DuckDuckGo ook het slachtoffer te zijn geworden.

DuckDuckGo meldde vorige week op zijn Twitter-pagina dat het berichten ontving uit India dat de zoekdienst daar niet langer beschikbaar was. Na onderzoek bleek het probleem niet bij de zoekmachine zelf te liggen, maar aan de Indiase kant; een alternatieve dns-server instellen bleek te helpen om de blokkade te omzeilen. Nu lijkt het erop dat de zoekdienst weer beschikbaar is in India.

De Indiase overheid heeft zelf niets bekendgemaakt over de blokkade van DuckDuckGo en het opheffen ervan, maar het lijkt een bijwerking te zijn van een blokkade die vorige week werd ingesteld voor 59 Chinese applicaties. Daarbij zat onder andere de populaire app TikTok.

Het Indiase ministerie noemt met name de potentiële privacyschendingen van de apps als oorzaak van de ban. "Er zijn grote zorgen over de databeveiliging en de privacybescherming van miljoenen Indiërs", aldus de overheid. De ban volgt echter ook op een grensconflict met China waarbij militairen van beide landen met elkaar in aanraking kwamen.