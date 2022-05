Xiaomi brengt Mi TV Stick met ondersteuning tot 1080p uit voor 40 euro

Xiaomi heeft de Mi TV Stick officieel gepresenteerd. De fabrikant brengt de op Android TV gebaseerde dongle op de markt voor veertig euro, al is nog geen releasedatum voor de Benelux bekend. De maximaal ondersteunde beeldresolutie bedraagt 1080p.

De Mi TV Stick ondersteunt de weergave van content tot maximaal 1080p in combinatie met 60fps. Er is ondersteuning voor Dolby- en DTS-geluid, waarbij het waarschijnlijk niet verdergaat dan 5.1-surround. Het is niet duidelijk in hoeverre er ondersteuning is voor hdr, wel dat Google Assistent en Chromecast in het streamingapparaat zijn ingebouwd.

Het apparaat bevat een chip met vier Arm Cortex A53-kernen, om precies te zijn de Amlogic S905Y2 in combinatie met een Arm Mali-450-gpu. Verder is er 1GB ram en bedraagt de opslagruimte 8GB. Wifi en bluetooth 4.2 worden ondersteund en er is een micro-usb-poort aanwezig.

Het apparaat meet 92,4x30,2x15,2mm, weegt 28,5g en draait op Android TV 9. De Mi TV Stick wordt geleverd met een afstandsbediening, waarop knoppen voor Google Assistent, Netflix en Prime Video zitten. De dongle combineert in feite de hardware van de bestaande Mi Box S met een kleiner formaat, al heeft de Mi Box S 2GB ram en heeft die speler enige ondersteuning voor 4k.