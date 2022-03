Xiaomi werkt aan Android TV 9-upgrade voor Mi Box uit 2016

Xiaomi werkt aan een Android TV-upgrade voor de vier jaar oude Mi Box. Deelnemers van een bètaprogramma hebben de upgrade al ontvangen. Wanneer andere gebruikers van de Mi Box de upgrade naar Android Pie krijgen, is nog niet bekend.

De upgrade blijkt uit een Reddit-post van gebruiker Askmetech, die een screenshot toont van het updateproces. Bij het updaten wordt niet vermeld welke wijzigingen er zijn doorgevoerd. Gebruiker cipher-zer0 zegt dat er vooralsnog geen grote veranderingen te zien zijn, alleen dat het Android-instellingenmenu gewijzigd is. Volgens Android Authority werkt Android TV 9 beter op low-end-apparaten dan versienummer 8, is het set-upproces vereenvoudigd en kan het besturingssysteem overweg met Autofill-wachtwoorden.

Wanneer de Android-upgrade naar reguliere gebruikers komt, is dan ook niet duidelijk. Xiaomi toonde de mediaspeler voor het eerst in 2016. Toen werd het apparaat nog geleverd met Android 6 Marshmallow. Later kreeg de mediaspeler een upgrade naar Android 8 Oreo. De Xiaomi Mi Box was nog tot afgelopen maart via de Pricewatch te koop voor 94 euro.

De Xiaomi Mi Box was het eerste Android-product dat Xiaomi officieel buiten Azië verkocht. De Mi Box heeft een soc met vier Cortex A53-cores en een Mali 450-gpu, 2GB geheugen en 8GB opslag. De mediaspeler kan 4k-beelden tonen met 60fps. Het apparaat kan overweg met hdr, Dolby Digital Plus en DTS.