Op Project Cars-engine gebaseerde simracer Automobilista 2 is uitgebracht

Versie 1.0 van simracer Automobilista 2 is beschikbaar op Steam. Ontwikkelaar Reiza Studios heeft samengewerkt met de makers van Project Cars en dezelfde Madness-engine gebruikt. De game heeft vr-ondersteuning en is te koop voor 37 euro.

Volgens de makers is Automobilista 2 een uitgebreide simulator van de Braziliaanse motorsport, waar bijna tien jaar aan is gewerkt. De game bevat raceklassen en circuits die in Brazilië gebruikt worden, maar ook een aantal internationale circuits. Hoewel de 1.0-versie van de game nu beschikbaar is, zeggen de makers dat er een plan is voor verdere ontwikkeling op de lange termijn, waarbij steeds nieuwe gamemodi, auto's en circuits worden toegevoegd.

Reiza Studios somt op zijn forum alle vernieuwingen op die in versie 1.0 van de game zijn doorgevoerd. De game heeft dynamische weersomstandigheden en vr-ondersteuning. Op Steam kost het spel 37 euro, maar om alle inhoud te verkrijgen, is ook een season pass vereist. Die kost nog eens 90 euro.

Automobilista 2 is gericht op realisme. De makers zijn in zee gegaan met de ontwikkelaars van Project Cars en hebben dezelfde Madness-engine gebruikt. De ontwikkelaars van de Project Cars-games werden vorig jaar ingelijfd door Codemasters. Inmiddels is Project Cars 3 aangekondigd, de eerste game in de serie onder de nieuwe uitgever. Het derde deel is veel minder realistisch dan zijn voorgangers.