Slightly Mad Studios-ceo: Project Cars 4 wordt simracer

Project Cars 4 is in de maak en wordt een simracer; zegt de ceo van Slightly Mad Studios in een serie tweets. Die berichten zijn inmiddels weer verwijderd. Project Cars 3 verscheen dit jaar en kreeg kritiek omdat het meer een arcadegame is dan eerdere delen.

In zijn serie berichten suggereert Slightly Mad Studios-ceo Ian Bell dat de nieuwe game gemaakt wordt met een 2.0-versie van de eigen Madness-engine en dat het realisme flink opgeschroefd wordt vanwege feedback van spelers. "We weten wat jullie willen en we doen ons best om jullie dromen waar te maken, op elk gebied dat je je kunt voorstellen", stond in een van de tweets.

Bell heeft het ook over Live Track 4, dat zou de opvolger moeten zijn van de huidige Live Track 3-techniek die gebruikt wordt om alle veranderingen op een circuit tijdens een race bij te houden. Hij toonde in zijn tweets twee screenshots en sprak daarbij over bomen die met individuele bladeren schaduwen werpen op de omgeving. "Project Cars 4 wordt de meest realistische simulatie ooit gemaakt, op ieder gebied, op iedere manier", claimt de ceo.

De tweets verschenen vorige week op het Twitter-account van de ceo, maar zijn inmiddels verwijderd. Gebruikers van het Project Cars-forum hebben de inhoud van de berichten gearchiveerd. Slightly Mad Studios heeft officieel niets bekendgemaakt over Project Cars 4. De ontwikkeling van de game is ook nog niet aangekondigd.

Hoewel de uitspraken over Project Cars 4 afkomstig zijn van de ceo van ontwikkelaar Slightly Mad Studios, moet er een slag om de arm gehouden worden. Bell heeft eerder opvallende uitspraken gedaan, zo zei hij dat de studio een eigen console ging maken, maar daarvan is niets meer vernomen.

Bovendien staat Codemasters, het moederbedrijf van de studio achter Project Cars, op het punt om overgenomen te worden door EA. Beide partijen zijn daar mee akkoord gegaan. Slightly Mad Studios werd zelf eind 2019 overgenomen door Codemasters.

Project Cars 3 kwam in augustus dit jaar uit en stortte de serie in een identiteitscrisis, aldus de review van Tweakers. De game is veel meer een arcaderacer dan de twee voorgaande delen, die meer tegen het simracegenre aanleunden.

Afbeeldingen die Slightly Mad Studios-ceo Ian Bell toonde in zijn inmiddels verwijderde tweets.