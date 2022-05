Project Cars 3 verschijnt op 28 augustus voor PlayStation 4, Xbox One en pc

Codemasters brengt Project Cars 3 uit op 28 augustus. De game verschijnt voor de consoles van Sony en Microsoft en op de pc. Via welke digitale downloadwinkel de pc-versie te koop zal zijn, is nog niet duidelijk.

Project Cars 3 werd begin juni aangekondigd voor een release in de zomer, nu hebben de makers een exacte verschijningsdatum bekendgemaakt. Verdere nieuwe informatie is er niet, zo is het niet duidelijk waar de pc-versie precies verschijnt. Op Steam en in de Epic Games Store is de game nog niet te vinden.

De nieuwe racegame van Slightly Mad Studios, de ontwikkelaar die vorig jaar is overgenomen door Codemasters, is meer een arcaderacer dan zijn voorgangers. De studio legt de focus op toegankelijkheid en multiplayer. Ook hebben spelers meer vrijheid in het visueel aanpassen van hun auto's.

Het spel krijgt meer dan 200 auto's en 140 tracks en er zit een 24-uurscyclus in met wisselende weersomstandigheden. De pc-versie heeft ondersteuning voor vr-headsets en resoluties tot 12k. Tweakers publiceerde een preview van Project Cars 3.