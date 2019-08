Opsporingsdienst ILT en Belgische politie onderzoeken het hacken van tachografen

De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport doet samen met de Belgische politie onderzoek naar een criminele organisatie die fraude zou plegen met tachografen. Door het hacken van hard- en software zouden de toestellen zelfs volledig uitgeschakeld kunnen worden.

Doelwit van het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie een Europese criminele organisatie die zich vanuit Polen zou bezighouden met het stelselmatig installeren en hacken van software in tachografen. Dat zijn de meetapparaten in onder meer vrachtwagens en bussen die de rijtijden en rijsnelheden van het voertuig registreren. Bij de onderzoekers is het vermoeden gerezen dat met gemanipuleerde soft- en hardware de registratie van de tachograaf volledig uitgeschakeld kan worden. Transportbedrijven kunnen veel geld besparen wanneer ze zich niet aan de rijtijden en -snelheden 'hoeven' te houden.

De nieuwe manipulatietechniek zou zo ingenieus zijn dat ze nagenoeg geen sporen achterlaat. Voor politie en de ILT is het hierdoor moeilijker geworden om de fraude met reguliere controles van vrachtwagens op te sporen. De opsporingsdienst heeft daarom de handen in elkaar geslagen met de Federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de Federale wegpolitie in België. Door de uitwisseling van informatie hopen de autoriteiten van beide landen de daders sneller te kunnen vatten.

Op 1 juli hield de Belgische politie alvast twee verdachten aan, zo bracht het Openbaar Ministerie vrijdag naar buiten. Het gaat om twee installateurs uit Zeeland en Noord-Holland. Een van hen werd op heterdaad betrapt bij het installeren van de vermoedelijk gemanipuleerde software in een vrachtwagen. Deze persoon zit intussen in voorlopige hechtenis.

Ook de bedrijven en woningen van de installateurs zijn doorzocht. Daarbij zijn soft- en hardware in beslag genomen die vermoedelijk werden verkocht of bestemd waren voor inbouw en gebruik in Europese vrachtwagens. Afgelopen week zijn ook twee verdachte afnemers van de apparatuur gehoord. Het onderzoek wordt volgens het OM voortgezet.