Dolby sluit concurrenten niet langer buiten bij upmixen van audiosignalen

Dolby Labs is gestopt met zijn beleid om het upmixen van Dolby-audiosignalen door derden te beperken. Dat betekent dat alle nabewerkingstechnieken van derde partijen, zoals upmixers en virtualizers weer mogen worden toegepast bij in Dolby-formaten geëncodeerde audio-signalen.

Dolby meldt op zijn website dat de wijziging per direct ingaat en dat alle beperkingen worden teruggetrokken, zoals de beperkingen die onderdeel waren van Dolby-licenties. Het gaat specifiek om het bewerken van formaten als Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en Dolby Atmos op receivers, soundbars en televisies. Concreet betekent dit dat producten die voor 1 januari 2021 moeten zijn goedgekeurd, gebruik mogen maken van upmixers van andere partijen dan die van Dolby; het Amerikaanse audiobedrijf zegt daarvoor nog met nadere richtlijnen te komen, die volgens Dolby niet zijn bedoeld om nieuwe beperkingen in te stellen.

Waarschijnlijk heeft de tussenkomst van de Europese Commissie geleid tot deze beleidswijziging van Dolby. Concurrent Xperi, het bedrijf dat eigenaar van DTS is, heeft een officiële verklaring opgesteld waarin het schrijft dat het beleid van Dolby op oneerlijke wijze het gebruik van upmixer- en virtualizertechnologieën beperkte. Volgens Xperi zou het leiden tot een negatieve impact op de industrie op het vlak van productontwerp en -functionaliteit, waarmee ook de keuze voor consumenten geëlimineerd dreigde te worden. In de verklaring, die door de website Audioholics is gepubliceerd, zegt Xperi dat Dolby hiermee op schaamteloze wijze misbruik maakte van zijn positie. Op basis daarvan is Xperi naar de Europese Commissie gestapt. Audioholics publiceerde eerder over een beleidsdocument van Dolby, waarmee Dolby's beleid met de beperkingen bekend werd. De Commissie heeft met Xperi en Dolby overlegd om tot een oplossing te komen en dat heeft waarschijnlijk geleid tot deze recente ommezwaai van Dolby.

Dit is in principe ook goed nieuws voor het Belgische audiobedrijf Auro Technologies. Het door Wilfried en Guy Van Baele opgerichte Vlaamse bedrijf ontstond als een spin-off van hun muziekstudio Galaxy Studios. Zij kwamen in 2006 als eerste met hun Auro-3D-formaat, waarbij de audiosignalen niet alleen van voren, achteren en de zijkanten komen, maar ook van boven en onder de luisteraar. Hiermee moet het bedrijf van ceo Rudy van Duppen het opnemen tegen bijvoorbeeld DTS:X en het dominante Dolby Atmos. Van Duppen noemt het Dolby 'bijna een monopolist in audio', schrijft De Tijd.

Ook Auro trok bij de Europese Commissie aan de bel over het handelen van Dolby. "Het zou betekenen dat onze technologie niet meer gebruikt kon worden in tv’s, soundbars, settopboxen en thuiscinema’s. Dolby hanteerde in duistere certificaten valse argumenten over het behoud van ‘kwaliteit en artistieke intenties’, maar in de realiteit kwam dat neer op het regelrecht uitsluiten van competitieve technologie", aldus Van Duppen. Hij omschrijft de recente koerswijziging van Dolby als een 'ongelooflijke opluchting' die aan de Europese Commissie te danken is. "We zijn al langer een doorn in het oog van het grote Dolby. Had het bedrijf met zijn machtsvertoon kunnen doorzetten, dan had Auro geen bestaansreden meer."

Dolby wilde oorspronkelijk afdwingen dat upmixen niet mogelijk is bij native dolby Atmos-materiaal en ook niet dat er een surroundversie met al dan niet de toevoeging van hoogtekanalen van kan worden gemaakt. Daartoe werden upmixers van andere partijen zoals Neural:X van DTS en Auro-Matic buitengesloten. Ook mochten de codecs Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 5.1 en 7.1 niet worden gevirtualiseerd om de indruk te geven dat het geluid ook van boven komt. Auro-matic is een upmixer die content omvormt tot het Auro-3D-formaat en Neural:X doet hetzelfde voor het DTS:X-formaat.

Upmixers van Dolby, DTS en Auro-3D kunnen een willekeurig audiosignaal via algoritmes omvormen naar meerkanaalsaudio of zelfs naar '3d-audio'. Bij dat laatste gaat het om objectgebaseerde audiosignalen met hoogte-informatie. Een tweekanaalsstereosignaal kan daarmee bijvoorbeeld worden omgevormd zodat alle speakers in een 5.1- of een 7.1.4-set-up worden ingezet.

Het is niet geheel duidelijk of en hoe fabrikanten op dit eerdere restrictieve beleid van Dolby hebben ingespeeld en of ze daadwerkelijk producten met de beperkingen hebben willen uitbrengen. Het had bijvoorbeeld moeten zijn doorgevoerd in Atmos-gelabelde producten die dit jaar uitkomen, maar Audioholics schrijft dat het nog niet bij producten lijkt te zijn doorgevoerd, behalve de specifiek op DTS:X en Dolby Atmos gerichte versterkers Emotiva RMC-1 en de XMC-2.