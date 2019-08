'OnePlus-tv draait op Android 9 en krijgt Mediatek-processor'

De televisie van OnePlus draait hoogstwaarschijnlijk op Android 9 Pie. Uit uitgelekte specificaties van de tv wordt bovendien bevestigd dat het om een 4K-model gaat, dat draait op een tot nu toe nog niet eerder gebruikte Mediatek-cpu.

OnePlus kondigde de OnePlus TV eerder deze maand aan. Tot voorheen waren er nog maar weinig specificaties bekend van het toestel, maar eerder bleek al wel dat de televisie qled-panelen krijgt en dat er tv's van 43, 55, 65 en 75 inch uit komen. Uit nieuwe specificaties van @AndroidTV_rumor blijkt nu ook deels welke soft- en hardware de tv gebruikt.

De televisie draait op Android 9 Pie, net als veel andere moderne Android-televisies. Daarnaast heeft de televisie een Mediatek MT5670-processor, waar op dit moment echter nog niets over bekend is. Die chip heeft een Mali-G51 MP3-gpu en een quadcore ARM Cortex A53-architectuur op 1500Mhz. Ook zit er 2gb aan ram in de televisie. Het toestel moet volgende maand uitkomen. Nederland zit bij de landen waar het toestel te koop is. Wat het apparaat gaat kosten is nog niet duidelijk.