Intel Core i9-9900KS staat bij Australische webshop voor omgerekend 672 euro

De Australische computerwinkel MWave heeft de Intel Core i9 9900KS in zijn assortiment opgenomen waarbij het bedrijf een prijs van 899 dollar noemt. Dat is omgerekend en met btw 672 euro.

De productpagina op MWave noemt als productnummer voor de Core i9 9900KS "BX80684I99900KS" en naast de prijs en enkele basisspecificaties staan er geen details over de release. Twitter-gebruiker momomo_us noemt een prijs van 603,66 Amerikaanse dollar bij een niet nader genoemde winkel, dat is omgerekend en met btw 668 euro. Niet bekend is of die bedragen ook daadwerkelijk overeenkomen met de prijzen die in de Benelux gaan gelden. De Core i9-9900K staat voor prijzen grofweg tussen 515 en 599 euro in de Pricewatch.

Intel brengt de Core i9 9900KS in oktober uit. De specificaties van de processor waren al bekend maar de prijs en tdp nog niet. Tom's Hardware noteerde vorige week een tdp van 127W voor de processor, op basis van registraties bij moederbordfabrikanten.

Intel kondigde de Core i9 9900KS eind mei aan. Het is een special edition-variant van de Core i9-9900K met hogere kloksnelheden, waarvoor Intel de chips speciaal selecteert. De octacoreprocessor heeft een baseclock van 4GHz en een maximale turbosnelheid van 5GHz op alle acht cores.