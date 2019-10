Intel brengt Core i9-9900KS vrijdag uit voor 513 dollar

Intel brengt zijn Core i9-9900KS-processor met acht cores op 5GHz vrijdag uit. In de Verenigde Staten kost de cpu 513 dollar; een paar tientjes meer dan de reguliere i9-9900K. Volgens Intel is de processor 'een beperkte tijd' verkrijgbaar.

Intel noemt de i9-9900KS een Special Edition. Hoeveel exemplaren ervan uitkomen en tot wanneer die te koop zijn, is niet duidelijk. In de VS krijgt de cpu een prijskaartje van 513 dollar, terwijl de reguliere i9-9900k volgens de prijslijst van Intel tussen de 483 en 499 dollar kost. De i9-9900KF zonder igpu kreeg onlangs een prijsverlaging naar 475 dollar. Volgens Intel zal de 9900KS wereldwijd verkrijgbaar zijn; op het moment van schrijven staat de cpu nog niet in webshops in de Benelux.

De i9-9900KS is een variant van de bestaande i9-9900K-processors, met hogere kloksnelheden. Intel garandeert een boostsnelheid van 5GHz op alle cores en doet dat door de beste chips te selecteren. Bij de reguliere i9-9900K kan die snelheid ook gehaald worden, maar er moet overgeklokt worden om 5GHz op alle cores te halen.

Reviews van de Core i9-9900KS mogen van Intel vanaf vrijdag online gezet worden. Sommige sites hebben al een cpu in handen en inmiddels een review online gezet. Zo publiceerde Tom's Hardware een paar weken geleden al benchmarks. De site concludeerde dat de chip op stock-instellingen net zo goed presteert als een overgeklokte Core i9-9900K, maar dan met een lager verbruik. De Tsjechische website pctuning.cz heeft maandag ook een review online gezet.