HP introduceert Chromebook x360 met 12"-scherm en 3:2-beeldverhouding

HP heeft twee nieuwe Chromebooks x360-modellen met Chrome OS en touchscreen uitgebracht, een 12"-versie en een 14"-variant. De HP Chromebook x360 12b heeft een resolutie van 1366x912 pixels.

De beide laptops zijn convertibles waarvan het scherm volledig is om te klappen. De HP Chromebook x360 12b heeft een ontspiegeld en aanraakgevoelig ips-scherm met een resolutie van 1366x912 pixels en maximale schermhelderheid van 235cd/m². De processor is de Celeron N4000-dualcore die passief gekoeld wordt. Er is 4GB lpddr4 gesoldeerd op het moederbord en 64GB emmc-opslag. De Chromebook staat voor 399 euro op de site van HP Nederland.

Ook de HP Chromebook x360 14b staat daar inmiddels. Deze laptop heeft vrijwel dezelfde specificaties. Een van de verschillen is dat dit model een 14"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels en een traditioneler 16:9-beeldverhouding heeft. Daarnaast heeft de 14"-versie verlichting achter het toetsenbord. De prijs van dit model is 449 euro.

Beide laptops ondersteunen wifi-ac en combineren een duo usb-c-poorten van de 3.1 gen 1-soort met een type a-poort van usb 3.1.