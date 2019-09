Apple-website lijkt aan te duiden dat macOS Catalina volgende week uitkomt

De Deense website voor macOS 10.15 Catalina lijkt erop te duiden dat het besturingssysteem volgende week uitkomt. Sites in andere landen laten alleen oktober zien, maar in de Deense versie staat er '4 oktober'.

De datum staat in een plaatje over Apple Arcade, de gamedienst die voor Mac-gebruikers beschikbaar komt vanaf Catalina. MacRumors, die de verwijzing vond, claimt dat het niet voor het eerst zou zijn dat Apple een besturingssysteem op vrijdag uitbrengt.

Arcade is inmiddels beschikbaar op iPhones met iOS 13 of hoger, iPads met iPadOS 13.1 en hoger en op Apple TV-settopboxen met tvOS 13 en hoger. Daarmee is Catalina het enige platform waarop Arcade draait dat nog niet uit bèta is.

De fabrikant had al eerder laten weten dat de upgrade naar Catalina in oktober zou komen, maar had nog niet eerder een exacte datum laten weten. Sites in andere landen, waaronder Nederland en de VS, houden het vooralsnog op oktober. Apple kondigde Catalina in juni aan.