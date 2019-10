Apple brengt GM uit van macOS Catalina

Apple heeft de Golden Master uitgebracht van macOS Catalina, de laatste release voor het bedrijf de definitieve release verspreidt. Het uitbrengen van de Golden Master wijst erop dat Catalina snel zal uitkomen. Eerder stond op de Deense Apple-site dat het deze vrijdag gaat gebeuren.

De GM heeft als datum 3 oktober, meldt 9to5Mac en volgens de site is een release op vrijdag daardoor aannemelijk. Vaak verschijnt een definitieve release binnen een dag tot een week na de GM. De Deense site van Apple claimde vorige week dat de release deze vrijdag zou plaatsvinden. Apple brengt doorgaans software om zeven uur 's avonds Nederlandse tijd uit.

Apple kondigde Catalina in juni aan en is sinds ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni in bèta. Tweakers publiceerde in juli een preview van het nieuwe besturingssysteem. 10.15 is compatibel met alle Mac-computers sinds 2012, waaronder MacBook Air-modellen sinds dat jaar, MacBook Pro-modellen sinds dat jaar.