PES 2020 krijgt volgend jaar gratis officiële uitbreiding voor EK voetbal 2020

Konami heeft een deel gesloten met de UEFA voor de officiële toevoeging van het EK voetbal 2020 aan de game eFootball PES 2020. Het Europees Kampioenschap komt in het tweede kwartaal van volgend jaar via een gratis dlc naar de voetbalgame.

Volgens Konami zorgt de deal met de UEFA er ook voor dat er vijftig nationale voetbalteams in de game zitten, al voordat de uitbreiding voor het EK 2020-toernooi uitkomt. Het houdt in dat de teams met hun officiële namen, tenues en logo's aanwezig zijn in het spel. Details over de Euro 2020-dlc worden volgend jaar bekendgemaakt.

Ook gaan Konami en UEFA samen het EUFA eEURO 2020-toernooi organiseren, een e-sportstoernooi rondom het Europees Kampioenschap voetbal. Die competitie zal gespeeld worden met eFootball PES 2020 en nationale teams kunnen zich online kwalificeren. De beste zestien teams gaan door naar een evenement in Londen, dat tussen de halve finale en de finale van het EK gehouden zal worden.

Konami zet dit jaar met zijn Pro Evolution Soccer-game flink in op e-sports. De naam van de game is daarom ook aangepast naar eFootball PES 2020, om dat te benadrukken. Het voetbalspel komt op 10 september uit op Steam en voor de PlayStation 4 en de Xbox One.