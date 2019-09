Wat maakt een voetbalgame goed? Is het de hoeveelheid kloppende teams en stadions? Is het de aanwezigheid van een spelmodus die je het hele jaar weet te vermaken? Gaat het om zo mooi mogelijke beelden, zodat je het idee krijgt naar echt voetbal te kijken? Of moet de gameplay in algemene zin zo realistisch mogelijk zijn? Nee. Geen van al die onderdelen zijn de 'zilveren kogel' die de strijd der footies kan beslissen. Wat wel? Lekkere momenten. Stukjes van enkele seconden achter elkaar, niet eens meer dan dat. Het kan een perfecte kapbeweging zijn, een schitterende steekbal of heerlijk positiespel. Een wippertje nét over de al glijdende keeper. Een stiftje in de verre hoek. Een doelpunt gescoord met een hakje achter het standbeen langs. Het zijn dat soort momenten die het spelen van een voetbalgame leuk maken. Dan kan er nog zo veel mankeren aan een game, maar als je veel van dat soort momenten kunt creëren, zit je goed. En dus zit eFootball PES 2020 goed.

Oké, de naam slaat natuurlijk nergens op. 'eFootball PES 2020'? Dat moet een uit de hand gelopen grap zijn. PES heeft het de laatste jaren - als je kijkt naar de verkoopcijfers - al niet makkelijk en dan ga je de herkenbaarheid van je titel ook nog te grabbel gooien met een idiote, nieuwe titel? Lekker handig. Wij kennen overigens niemand die de naam 'eFootball' gebruikt en blijven de game dus vrolijk PES 2020 noemen, voor wat het waard is.

Een review over Pro Evolution Soccer begint eigenlijk altijd hetzelfde. Een beetje fantasieloos, maar het feit dat de Japanse voetbalgame jaarlijks wat minder gelicenseerde teams kent dan de Amerikaanse tegenhanger van EA, blijft het benoemen waard. Ook in PES 2020 ontbreken weer de nodige competities. Het effect daarvan is dit jaar alleen minder heftig. In plaats van 'Merseyside Red' heet Liverpool in PES 2020 simpelweg 'Liverpool R'. Die constructie zie je bij meer clubs. Kennelijk is dat ene lettertje genoeg om niet in de problemen te komen. Puristen die de echte namen en vooral ook echte shirts in het spel willen zien, downloaden natuurlijk gewoon een 'option file' die alles corrigeert.

Johan Cruijff ArenA en De Kuip

Als tegenhanger van de ontbrekende clubs heeft PES 2020 ook een paar clubs die de speciale behandeling hebben gekregen. Juventus is dit jaar exclusief in PES te vinden en ook de samenwerking met FC Barcelona blijft leidend. PES 2020 blijft de enige voetbalgame waar je in Camp Nou kunt spelen en ook voor Nederlandse voetbalfans is er goed nieuws: naast de Johan Cruijff ArenA is dit jaar ook Stadion Feijenoord - oftewel De Kuip - in het spel verwerkt. De Nederlandse competitie is verder met alle clubs en spelers volledig vertegenwoordigd. Mocht je fan zijn van Aziatisch voetbal, dan is er nog een leuke primeur: PES 2020 is de eerste game waarin je de Thaise voetbalcompetitie terugvindt.

Een licentie is leuk, maar dan moet je er nog wel alles uithalen. Daarin vallen de FIFA-games ons de laatste jaren tegen als het gaat om de Eredivisie. Ook dit jaar is PES 2020 de betere van de twee voetbalgames als je de spelers van de (grotere) Eredivisieclubs enigszins goed lijkend wil terugzien in de game. Niet elke speler is even goed geslaagd, maar veel spelers zien er toch behoorlijk goed uit.