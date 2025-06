Exfiles-project van opsporingsdiensten EU kraakte 'honderden' cryptotelefoons

Het Europese Exfiles-project heeft naar eigen zeggen 'honderden' cryptotelefoons gekraakt in de afgelopen jaren. Dat project, waar onder meer het Nederlands Forensisch Instituut aan deelneemt, kraakt versleutelde smartphones van criminelen.

Het Nederlands Forensisch Instituut laat op maandag weten dat het Openbaar Ministerie toegang heeft gekregen tot honderden telefoons dankzij het Exfiles-project. Dat gebeurde 'veelal' in onderzoeken naar zware georganiseerde misdaad, schrijft het instituut. Opsporingsdiensten en bedrijven uit verschillende EU-lidstaten werkten tijdens het project samen aan methodes en technieken om toegang te krijgen tot 'de nieuwste modellen cryptotelefoons'. Het NFI noemt geen concrete telefoons. Ontsleutelde berichten uit dergelijke smartphones konden vervolgens als bewijs worden ingezet in strafzaken. Volgens het NFI gaat dat veelal om bewijs dat niet op andere wijzen verkregen kan worden.

Cryptotelefoons zijn smartphones die extra zijn versleuteld. Het ontsleutelen daarvan is volgens het NFI de afgelopen jaren moeilijker geworden. Eerst konden gegevens volgens het NFI direct uit de hardware gehaald worden, maar tegenwoordig hebben cryptotelefoons meerdere lagen beveiliging, onder meer met losse securitychips. Het NFI wist vorig jaar een versleutelde Google Pixel-telefoon te ontsleutelen. Die telefoon werd gebruikt door de vermoedelijke daders van de moord op Peter R. de Vries.

De politie heeft de afgelopen jaren meerdere grootschalige, versleutelde communicatiediensten uit de lucht gehaald, zoals EncroChat, Sky ECC en Exclu. Daarbij werden miljoenen berichten in beslag genomen die worden gebruikt in honderden strafzaken. De gekraakte cryptotelefoons die het NFI aanhaalt onder het Exfiles-project, lijken losse telefoons te betreffen.

Exfiles werd in 2020 gestart en werd gefinancierd onder het EU Horizon 2020-programma. Het project had een looptijd van 36 maanden en is nu ten einde. De Europese Commissie evalueert het project in oktober en bepaalt dan of er een vervolg komt.