SIDN en .nl-registrars haalden vorig jaar 4340 frauduleuze webwinkels offline

SIDN heeft in 2019 in samenwerking met .nl-registrars 4.340 frauduleuze webshops offline gehaald. Een groot deel daarvan werd ontdekt met een zelflerende tool van SIDN Labs. Die tool heeft volgens de stichting inmiddels een zekerheidspercentage van 79,3 procent.

Webwinkels die door de tool van SIDN als nep of fraudeuleus worden aangemerkt, worden vervolgens handmatig gecontroleerd door de supportafdeling van de stichting. Van de sites die tussen september en december door de tool werden aangemerkt, bleek 79,3 procent ook daadwerkelijk te leiden naar een malafide site.

In totaal heeft de SIDN vorig jaar samen met .nl-registrars 4.340 nepwebwinkels offline gehaald. Volgens de stichting is dat in een groot deel van de gevallen gebeurd met behulp van de tool. Het gaat om sites die producten niet leveren, of nepartikelen verkopen zonder daar transparant over te zijn. Bij het signaleren van een frauduleuze webwinkel wordt de registrar ingelicht en gevraagd om de site offline te halen. Bij sites waar gegevens van de domeinnaamnouder ontbreken of niet kloppen, mag de SIDN de nameservers ontkoppelen.

De tool die SIDN sinds 2018 gebruikt om nepwebshops te detecteren, kijkt onder andere naar het tijdstip van de domeinregistratie en het gebruikte e-mailadres. Volgens de stichting worden de kenmerken voortdurend aangepast op basis van nieuwe inzichten en door het zelflerende karakter van de tool. SIDN geeft in een blog en in een wetenschappelijke publicatie meer details over de werking van de tool.