Productie van elektrische Polestar 2-auto begint in China

Volvo-dochtermerk Polestar is inmiddels begonnen met de productie van de elektrisch aangedreven Polestar 2. Die productie vindt plaats in de Chinese regio Luqiao. Vanaf juli moeten de eerste exemplaren bij Nederlandse klanten zijn.

De Polestar 2 is de eerste elektrische auto die in deze fabriek in Luqiao wordt geproduceerd. De eerste exemplaren van de auto gaan naar Europa, waarna ook de export naar China en Noord-Amerika aanvangt. Thomas Ingenlath, de ceo van Polestar, zegt dat de productie door de coronaviruspandemie onder uitdagende omstandigheden is begonnen, en dat er goed wordt gelet op de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in de fabriek.

De auto werd ruim een een jaar geleden al gepresenteerd en ging onlangs in Nederland in de verkoop. De prijzen van de elektrische vijfdeursauto, die door Polestar met de term fastback wordt aangeduid, beginnen bij 59.800 euro.

Daarvoor krijgen kopers een auto met een motor op beide assen. Gezamenlijk leveren die een vermogen van 408pk en een koppel 660Nm, waarmee de Polestar 2 de sprint van 0 tot 100km/u in 4,7 seconden zal afleggen. De auto krijgt een 78kWh-accu, waarmee volgens de wltp-norm een bereik van 470km mogelijk moet zijn.