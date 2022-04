GMC toont suv-variant van elektrische Hummer met bereik van 483 kilometer

De Amerikaanse autofabrikant GMC heeft een suv-variant van de Hummer EV getoond. De suv-variant krijgt een kleinere wielbasis en minder pk dan de pick-up. De suv krijgt een actieradius van ruim 483km. GMC onthulde afgelopen oktober de pick-uptruck-variant van de Hummer.

De twee Hummers rijden op GM's Ultium-platform, dat ondersteuning heeft voor 800V-laden. Daarmee moet een snellaadvermogen van 350kW mogelijk zijn. Bij de Hummer EV SUV is dat vermogen echter beperkt tot 300kW. Deze 800V-accu is daarnaast een optie bij de suv. GMC zegt niet welke capaciteit de accu's hebben, maar wel dat ze uit zestien of twintig modules bestaan.

De goedkoopste variant met een zestienmodule-accu en twee elektromotoren kan minstens 402 kilometer rijden, verwacht GM. Deze krijgt een vermogen van 'maximaal' 460kW of 625pk en tot 10.033Nm. Met drie motoren en de grotere accu moet een actieradius van ruim 483 kilometer mogelijk zijn. Deze uitvoering krijgt ook meer kracht, met 610kW of 830pk en 15.592Nm. Met die snellere uitvoering is een acceleratie van 0km/u naar 97km/u in zo'n 3,5 seconde mogelijk. Overigens meet GM het koppel van de Hummer anders dan andere autofabrikanten, waardoor het lastiger te vergelijken is met andere auto's, zoals tweaker matk89 opmerkt.

Zowel de suv als de pick-up krijgen een Crab Mode, waarbij de vier wielen gezamenlijk naar links of rechts draaien. Daarmee kan de auto diagonaal rijden. De Hummers krijgen ook de Extract Mode, waarbij de luchtvering met 14,9 centimeter wordt verhoogd en de auto zo over moeilijk terrein kan rijden. De auto's krijgen daarnaast ondersteuning voor semiautonoom rijden, waarbij de bestuurder niet zijn of haar handen op het stuur hoeft te houden. Deze functie, die GM Super Cruise noemt, kan nu ook zelfstandig van rijbaan wisselen.

Productie van de Hummer EV SUV start in het begin van 2023. Of de elektrische suv ook naar België en Nederland komt, is niet bekend. De Hummer EV SUV kost omgerekend exclusief btw 68.060 euro. Precieze afmetingen van de suv geeft GMC nog niet, alleen dat deze een wielbasis heeft van 321cm en een draaicirkel van 10,8 meter.