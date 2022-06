Hyundai introduceert Ioniq 5 met 800V-accu en actieradius van maximaal 480km

Hyundai heeft de Ioniq 5 gepresenteerd, een volledig elektrische crossover met een 58kWh- of 73kWh-accu. Kopers kunnen kiezen uit achterwiel- of vierwielaandrijving. Het topmodel met een aantal opties kost 58.995 euro inclusief btw. Levering start in de zomer van 2021.

De Hyundai Ioniq 5 is beschikbaar in vier uitvoeringen, waarbij men kan kiezen tussen de twee accu's en de aandrijving. In de goedkoopste vorm, met achterwielaandrijving en de 58kWh-accu, heeft de Ioniq 5 125kW of 170pk en 350Nm. Van nul naar honderd kilometer per uur is dan in 8,5 seconden bereikt. De sportiefste uitvoering is die met vierwielaandrijving en de 73kWh-accu. Dan leveren de twee motoren gecombineerd maximaal 225kW of 306pk en 605Nm. Dan is de 0-100km/u-sprint in 5,2 seconden voorbij. De topsnelheid is bij alle modellen 185km/u.

Hyundai geeft alleen een voorlopige WLTP-actieradius voor de uitvoering met 73kWh-accu en achterwielaandrijving. Deze is lichter dan de Ioniq 5 met vierwielaandrijving en heeft daardoor een grotere actieradius. In deze uitvoering kan een bestuurder maximaal 470km tot 480km ver rijden. Hyundai geeft later meer informatie over de andere uitvoeringen.

De Ioniq 5 heeft een 800V-accusysteem dat ook met 400V-laders werkt. Met een 800V-accu is een auto met maximaal 350kW op te laden. Met zo'n lader moet de auto in 18 minuten van 10 tot 80 procent van de accucapaciteit kunnen opladen. Met 5 minuten opladen kan de auto 100 kilometer ver rijden. De EV heeft ook ondersteuning voor v2l, waardoor de auto terug kan leveren via een 3,6kW-poort. Daarmee kunnen bijvoorbeeld elektrische fietsen of campinguitrusting worden opgeladen, schrijft Hyundai. De Ioniq heeft onder de tweede zitrij en aan de buitenzijde bij de laadaansluiting v2l-poorten.

Binnenin heeft de Ioniq 5 twee 12"-schermen voor de instrumenten en de infotainment. De hatchback is ook de eerste Hyundai met AR-head-updisplay. De Ioniq 5 heeft verder rijhulpsystemen als botswaarschuwingsystemen en een grootlichtassistent. De Hyundai Ioniq 5 is 4,650 meter lang, 1,890 meter breed en 1,605 meter hoog. De wielbasis is 3 meter lang en de velgen zijn 20 inch groot.

Een instapprijs voor de Ioniq 5 geeft Hyundai nog niet. Wel kondigt de fabrikant de Ioniq 5 Project 45 aan, een speciale uitvoering van de Ioniq 5 met alle geselecteerde opties. Deze heeft onder meer een dak met zonnepanelen. Voor zover bekend gaat het om het model met de 73kWh-accu en vierwielaandrijving. De Project 45 kost 58.995 euro en is meteen te bestellen.

De Ioniq 5 is Hyundai's eerste auto op het Electric Global Modular Platform. Dit platform gaat Hyundai ook gebruiken voor de twee komende Ioniq-modellen. Volgend jaar volgt de sedan Ioniq 6, twee jaar daarna komt de suv Ioniq 7. Hyundai verwacht dat met E-GMP een actieradius van meer dan 500km mogelijk is.