Hyundai is begonnen met levering eerste waterstoftrucks aan Zwitserland

De Zuid-Koreaanse fabrikant Hyundai is begonnen met de levering van de eerste 10 waterstoftrucks aan Zwitserland. Dat moeten er op termijn 1600 worden. Hyundai heeft ook Nederland in het vizier voor de inzet van deze vrachtwagens.

Volgens Hyundai zullen er in de komende vijf jaar in totaal 1600 van deze H2 Xcient-vrachtwagens geleverd worden aan Zwitserland. De eerste tien zijn al onderweg en zullen daar binnenkort aankomen. Daar worden de waterstof-elektrische vrachtwagens onder meer ingezet voor de bevoorrading van grote supermarktketens. Daar hoort ook een eigen netwerk van waterstofvulstations bij.

De fabrikant stelt dat waterstoftechnologie perfect is voor vrachtwagens, mede omdat het eenvoudig zou zijn de waterstof op te slaan en te vervoeren. Het bedrijf zegt dat er bij waterstof geen 'loodzware accu's' nodig zijn en dat de laadruimte intact blijft door de waterstoftanks achter de cabine te plaatsen.

De Hyundai Xcient wordt gevormd door twee parallel gemonteerde 95kW-brandstofcellen in combinatie met zeven waterstofreservoirs. De totale opslagcapaciteit bedraagt 34kg en dat levert volgens de fabrikant een bereik van ongeveer 400 kilometer op. Het tanken van waterstof zou in maximaal twintig minuten voltooid zijn. De energiecellen van de H2 Xcient-vrachtwagens hebben een vermogen van 190kW.

Volgens het bedrijf gaat het hier om groene waterstof die door Hydrospider is geproduceerd. Dit is een joint-venture van Linde, het waterstofbedrijf H2 Energy en de waterkrachtcentrale bij Gösgen in het Zwitserse Alpiq. Linde is wereldmarktleider op het vlak van industriële gassen. Voor de productie van de waterstof is onlangs bij de waterkrachtcentrale de grootste elektrolyse-installatie van Zwitserland in gebruik genomen. De elektrolyse vindt plaats op basis van stroom die volgens Hyundai volledig voortkomt uit waterkracht. Deze 2MW-elektrolyse-installatiefabriek zal jaarlijks ongeveer 300 ton waterstof produceren.

Zwitserland krijgt binnenkort de eerste 10 trucks. Voor het einde van dit jaar moeten dat er 50 zijn en het doel is om er tegen 2025 zo'n 1600 op de weg te hebben. Hyundai Hydrogen Mobility is verantwoordelijk voor het leasen van H2 Xcient-trucks. Of ze op termijn ook in Nederland gaan rijden, is nog onbekend. Hyundai zegt wel te verwachten dat de eerste exemplaren binnen enkele jaren in Nederland op de weg te vinden zijn. Het bedrijf noemt Nederland 'het vrachtwagenland bij uitstek'.