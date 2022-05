MSI-ceo Sheng-Chang Chiang is overleden op 56-jarige leeftijd

De ceo van MSI, Sheng-Chang Chiang, is overleden. Hij was sinds 2001 werkzaam bij MSI, waar hij begon als vice-president van de onderzoek- en ontwikkelingsdivisie. In januari 2019 werd hij ceo van het bedrijf. Sheng-Chang Chiang is 56 jaar oud geworden.

Het overlijden van Sheng-Chang Chiang werd gemeld door de Taiwanese website ET Today. Een woordvoerder van MSI bevestigt het nieuws tegenover Tom's Hardware. De Taiwanese pers bericht dat Chiang van een gebouw is gevallen, waardoor hij hoofdletsel heeft opgelopen. De omstandigheden rondom die val worden nog onderzocht door de politie. Chiang werd na de val naar een ziekenhuis gebracht, maar kwam daar te overlijden.

Sheng-Chang Chiang voegde zich in juli 2001 bij MSI. Hij werkte toen als vicepresident van de onderzoek- en ontwikkelingsdivisie van het bedrijf. Voordat Chiang in 2019 ceo werd, was hij bestuurslid van MSI. Ook heeft hij gewerkt als hoofd van de desktop computing-tak. Hem wordt de groei van MSI's computerhardwaredivisie toegeschreven.