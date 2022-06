Hyundai gaat drie nieuwe elektrische auto's in Ioniq-lijn uitbrengen

Hyundai brengt in de komende vier jaar drie elektrische auto's onder de merknaam Ioniq op de markt. De eerste wordt de Ioniq 5, een crossover-suv die aan het begin van 2021 moet verschijnen. Daarna volgen een sedan en een grotere suv.

Hyundai bouwt de drie Ioniq-auto's op zijn Electric Global Modular Platform, oftewel E-GMP, waarmee het onder andere ondersteuning voor snelladen biedt. Daarnaast wil de fabrikant zich onderscheiden met draadloze connectiviteit.

De Ioniq 5, die begin 2021 verschijnt, is een doorontwikkeling van de '45', een elektrische conceptauto die Hyundai vorig jaar tijdens de International Motor Show in Frankfurt toonde. In 2022 verschijnt vervolgens de Ioniq 6, een sedan die gebaseerd is op de 'Prophecy'-conceptauto die het bedrijf in maart onthulde. Begin 2024 moet vervolgens de Ioniq 7 op de markt komen en dit wordt een grotere elektrische suv. Er volgen meer introducties, waarbij de even getallen voor sedans, en oneven getallen voor suv's gebruikt worden.

Hyundai hanteert de naam Ioniq al sinds 2016 voor een model dat te koop is als volledig elektrisch, hybride en plug-in hybride. Deze auto komt voort uit een gelijknamig project voor duurzaam rijden dat Hyundai voor de introductie van dat voertuig in gang zette.