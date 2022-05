Opel Mokka-e bevat dashboard met 12"- en 10"-beeldscherm

Opel rust zijn nieuwe elektrische Mokka-auto optioneel uit met Pure Panel. Hierbij is een beeldscherm van 12 inch in het dashboard geïntegreerd. Daarnaast is er de keuze tussen een 10"- en een 7"-scherm voor navigatie, infotainment en andere informatie.

Het Pure Panel van de Mokka-e toont volgens de fabrikant 'alle informatie die je tijdens het rijden nodig hebt'. Daarnaast integreert Opel optioneel Multimedia Navi Pro met een 10"-scherm voor navigatie en infotainment of een 7"-variant voor Multimedia Navi. Via dit touchscreen kunnen gebruikers informatie over verkeer, laadplekken, rijgegevens en het energiegebruik zien, en Apple CarPlay bedienen.

Dit tweede scherm toont daarnaast het beeld van de achteruitrijcamera, die een blikveld van 180 graden biedt. Onder het scherm zit een mat voor draadloos laden van smartphones die de pma- of Qi-standaard gebruiken.

De elektromotor van de Mokka-e levert een vermogen van 100kW en een maximumkoppel van 260Nm. De maximumsnelheid bedraagt 150km/u. Er is een accupakket van 50kWh aanwezig, waarmee de auto een actieradius van 322km op basis van de wltp-teststandaard biedt. Na een half uur laden zou de accu tot tachtig procent van zijn capaciteit herladen zijn bij gebruikmaking van een publieke dc-snellader. Opel maakt de Mokka-e op basis van het Common Modular Platform van moederbedrijf Groupe PSA.