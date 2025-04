Opel vergroot bereik van elektrische Mokka-auto tot 406km

Opel heeft de elektrische Mokka, die voorheen bekend stond als Mokka-e, een nieuwe naam en een grotere actieradius gegeven. De Mokka Electric krijgt een bereik van 406 kilometer en dat is meer dan de vorige versie. Er zijn nog geen prijzen bekend van de nieuwe versie.

Volgens moederbedrijf Stellantis heeft de Mokka Electric 20 procent meer bereik dan de voorganger, die destijds op grond van de WLTP-norm op papier een bereik had van 338km. De grotere actieradius wordt mede bereikt door een groter accupakket van 54 in plaats van 50kWh.

Volgens de fabrikant is er ook sprake van een efficiëntere aandrijflijn. De accu en elektromotor van de nieuwe Astra Electric worden nu ook in de Mokka Electric ingezet. De elektromotor is iets krachtiger dan die van de vorige versie van de elektrische Mokka: 115kW of 156pk tegenover 100kW voor het oudere model.

Laden bij een snellader gaat met maximaal 100kW; in dat geval moet de accu in een halfuur tot 80 procent zijn opgeladen. Bij een publieke laadpaal en wisselstroom gaat het laden met maximaal 11kW. Volgens Opel komt het gemiddelde energiegebruik van de auto uit op 15,2kWh per 100km op grond van de WLTP-norm.