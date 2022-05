GitHub past interface aan en belooft donkere modus

GitHub heeft de interface van zijn site aangepast met als doel dat ontwikkelaars beter hun repositories kunnen weergeven en bijhouden. Het team achter GitHub stelt daarnaast een donkere modus in het vooruitzicht.

GitHub heeft enkele lay-outwijzigingen aangebracht in de weergave van repositories van projecten. Zo is de menubalk met onder andere de items Code, Pull requests en Security van het midden naar links verschoven. Ook is er op de homepage van repositories een nieuwe menusectie rechts van het scherm en heeft het ontwerp van de knoppen en andere onderdelen een kleine update gehad.

GitHub benoemt verder wijzigingen in de responsieve lay-out op mobiel en de mogelijkheid om Releases, Packages en Environments wel of niet te tonen. Dit ontwerp moet de basis vormen voor verdere verbeteringen en ook is een donkere modus op komst, belooft Github.

Niet iedereen blijkt tevreden met de wijzigingen. Op Reddit klagen gebruikers onder andere dat er te veel witte vlakken zijn en dat de ronde weergave van foto's van contributors niet mooi is. Een gebruiker verwijst naar Firefox-extensies die de oude weergave terughalen.