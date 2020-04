GitHub laat gebruikers onbeperkt privé-repo's aanmaken met nieuw prijsbeleid

GitHub maakt al zijn functies gratis voor alle gebruikers. Ook gebruikers die nu een niet-betaald account hebben krijgen nu toegang tot onder andere onbeperkte privé-repo's, en teams kunnen een onbeperkt aantal leden toevoegen.

GitHub verandert het prijsmodel. Alle basisfuncties worden daarmee gratis, maar er blijven nog wel bestaande prijsplannen over, schrijft GitHub in een blogpost. Gratis gebruikers kunnen nu onbeperkt publieke en private repositories aanmaken en daar een onbeperkt aantal deelnemers aan toevoegen. Ook kunnen ze tweeduizend Acties per maand gratis uitvoeren en krijgen ze 500MB aan opslagruimte. GitHub zegt dat het gratis pakket daarmee geschikt is voor bedrijven die via het platform aan repo's willen werken.

Wel blijven er betaalde plannen beschikbaar. Zo is er een Teams-plan waarbij er meer opslagruimte en Acties mogelijk zijn, en een Enterprise-pakket dat die aantallen nog verder verhoogt en single sign-on heeft. Het Teams-pakket is bovendien meer dan half zo goedkoop geworden. Gebruikers betaalden eerst negen dollar per maand, maar dat wordt nu vier dollar per maand.

GitHub schrijft in een faq niet waarom het de prijspakketten verandert. Ceo Nat Friedman zegt tegen TechCrunch dat de veranderingen niets te maken hebben met de coronapandemie, maar dat het bedrijf dit al langer op de roadmap had staan. Het platform wil naar eigen zeggen van 'een pay-for-privacy- naar een pay-for-features-model gaan'. De pakketten worden per direct actief. Betalende klanten gaan automatisch minder betalen, en wie vooruit heeft betaald kan dat geld terugvragen.