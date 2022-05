Testversie van Chrome OS bevat donkere modus

De Canary-versie van Googles Chrome OS bevat een donkere modus. Gebruikers kunnen die aanzetten door handmatig een aantal flags te activeren. Wanneer de donkere modus voor alle Chrome OS-gebruikers beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Om de donkere modus nu al te gebruiken, moeten Chromebook-bezitters de ontwikkelaarsmodus aanzetten en het Dev-kanaal instellen. Daarin verspreidt Google vroege versies van het besturingssysteem, die nog niet stabiel zijn.

De donkere modus is nog niet beschikbaar als een menu-optie, maar is te activeren door twee flags aan te passen, schrijft Android Police. Het gaat om chrome://flags/#enable-force-dark en chrome://flags/#enable-webui-dark-mode , die geactiveerd moeten worden. Om het besturingssysteem nog donkerder te maken, kan ook chrome://flags/#dark-light-mode ingeschakeld worden.

In de Google-browser zat al langer een donkere modus, die werkt op Windows, macOS en Android, maar bij gebruik op Chrome OS levert dat problemen op. In het verleden heeft Google ook al gewerkt aan een donkere modus voor Chrome OS, maar tot nu toe is die nooit daadwerkelijk verschenen in het besturingssysteem.

De huidige implementatie is volgens Android Police nog een vroege versie, waar nog veel werk aan nodig is. Zo wordt de titelbalk van veel apps nog niet meegenomen door de donkere modus, die dus wit blijft. Ook zijn diverse elementen in de interface nog niet aangepast aan het donkere thema. Wanneer de donkere modus in de stabiele versie van Chrome OS verschijnt, is nog niet bekend.

Donkere modus in Chrome OS. Afbeeldingen: Android Police.