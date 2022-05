Amerikaanse overheid slaagt er opnieuw niet in blokkade WeChat af te dwingen

Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw het verzoek van de overheid afgewezen om een blokkade van WeChat toe te staan. De Amerikaanse overheid had nieuw bewijs aangeleverd dat WeChat een bedreiging voor de nationale veiligheid zou zijn, maar daar ging de rechter niet in mee.

Rechter Laurel Beeler, van de rechtbank in San Francisco, oordeelde dat er geen afdoende bewijs is dat WeChat, een app ontwikkeld door het Chinese Tencent, een dusdanige bedreiging vormt voor de Verenigde Staten dat er een blokkade van de applicatie afgedwongen moet worden. Dat meldt persbureau Reuters. Het was de tweede poging van de overheid om een blokkade te bewerkstelligen, nadat een eerder verzoek vorige maand al werd afgewezen. Alhoewel er aanvullend bewijs werd aangeleverd over dreigend Chinees gevaar voor de nationale veiligheid, kon dit rechter Beeler niet overtuigen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de rechter. Maar volgens Reuters wordt een uitspraak niet voor december verwacht, waardoor WeChat dus voorlopig nog beschikbaar is in de applicatiewinkels van Apple en Google.

Het Amerikaanse ministerie van Handel bepaalde onlangs dat de App Store van Apple en de Google Play Store WeChat en TikTok moesten blokkeren voor Amerikaanse gebruikers. Het ministerie van Justitie pleitte voor de rechter dat die blokkade doorgang moest vinden omdat anders de 'vastberadenheid van de president zou worden gefrustreerd over hoe het best de bedreiging van de nationale veiligheid tegengegaan moet worden'. Overigens stelde de overheid zelf al een blokkade van TikTok uit, vanwege een mogelijke deal met Oracle en Walmart. Al zette een Amerikaanse rechter later ook door dit verbod voorlopig een streep.