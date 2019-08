Rusland lanceert humanoïde robot naar het ISS

Waarom zou je eigenlijk steeds astronauten van vlees en bloed naar het ISS sturen? Dat vroeg Roskosmos zich ook af en besloot dat het een goed idee was om een humanoïde robot in een raket te plaatsen. Dat deed de organisatie om een nieuwe capsule en booster te testen.

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de Russische ruimtevaartorganisatie een 'onbemande' Sojoez-2.1a-draagraket met daar bovenop de Sojoez MS-14-capsule gelanceerd vanaf het Kosmodroom in Baikonoer te Kazachstan. De raket brengt niet alleen wetenschappelijke apparatuur, medicatie en voedsel naar het International Space Station, maar ook Skybot F-850. Deze robot met de bijnaam Fedor en die eruit ziet als een Cylon-robot heeft zijn eigen Twitter-account en schitterde in 2017 al in een video waarin hij gewapend met twee pistolen zich even Robocop waande.

Hij gaat echter niet omhoog om westerse astronauten in het International Space Station te arresteren of op te jagen; Fedor wordt gebruikt om data te verzamelen tijdens de vluchtfase van de geüpgradede Sojoez-capsule op de Sojoez 2.1a-draagraket. De eerste bemande vlucht daarvan naar het ISS moet vanaf maart volgend jaar plaatsvinden. De huidige twee kosmonauten aan boord van het ISS, Alexey Ovchinin en Alexander Skvortsov, zullen hun 'landgenoot' zaterdag, na de automatische koppelingsprocedure, in het ruimtestation verwelkomen en testen hoe hij in gewichtsloosheid functioneert. Op 6 september vliegt Fedor weer terug naar de aarde.

De Sojoez-21.a-booster is uitgerust met een nieuw digitaal vluchtcontrolesysteem en geüpgradede raketmotoren. Deze moet de Sojoez FG-booster gaan vervangen, die al decennia wordt gebruikt om mensen naar het ISS le lanceren. De capsule heeft onder meer een vernieuwd navigatiesysteem en een aangepast afdalingscontrolesysteem.

Skybot F-850 is overigens niet de eerste 'mensachtige' robot die het ISS met een bezoekje vereert; tussen 2011 en 2014 had de NASA beenloze Robonaut2 in het ISS en deze robot keert in principe volgend jaar weer terug. Europa heeft eerder al eens de gezichtherkenningsrobot Crew Interactive Mobile Companion naar het ISS gestuurd. Ook Japan liet zich niet onbetuigd toen in 2013 de robot Kirobo in het ISS met de Japanse astronaut Koichi Wakata praatte.