Uncharted-film verliest voor de vijfde keer regisseur

Regisseur Dan Trachtenberg is niet meer betrokken bij Sony's Uncharted-film. Het is de vijfde keer dat de film, die al tien jaar in de steigers staat, een regisseur verliest. Een vervanger zou in zicht zijn.

Waarom Trachtenberg het project heeft verlaten is niet duidelijk. Daarover geeft Deadline geen informatie. De site meldt echter dat de regisseur die eerder betrokken was bij 10 Cloverfield Lane en Black Mirror niet langer aan Uncharted werkt. Volgens Variety heeft Sony dat inmiddels bevestigd. Sony zou wel in gesprek zijn met vervangers en aan het einde van de zomer zou er een nieuwe regisseur aangesteld moeten zijn.

Acteur Tom Holland is nog wel betrokken bij de film. Hij is gecast om de rol van hoofdpersonage Nathan Drake te spelen. Inmiddels is ook bekendgemaakt dat de Uncharted-film de eerste productie is die gemaakt wordt door Sony PlayStation Productions, de studio die de consolefabrikant vorig jaar heeft opgezet om eigen games te verfilmen.

Sinds 2009 zijn er al plannen voor een Uncharted-film. Er zijn verschillende scenario's geschreven en in totaal waren er vijf regisseurs bij betrokken de afgelopen tien jaar, somt gamewebsite Polygon op. Ondanks de tumultueuze ontwikkeling heeft Sony al een verschijningsdatum gecommuniceerd. De film moet volgend jaar in productie gaan en 18 december 2020 in de bioscoop verschijnen.