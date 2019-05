Sony richt studio op voor verfilmen van eigen games

Sony begint een eigen productiestudio voor het verfilmen van Playstation-games. De gameuitgever wil daarmee vooral eigen exclusives gaan verfilmen, die zowel als serie als voor het witte doek kunnen uitkomen.

Dat meldt The Hollywood Reporter, dat met de directeuren van de studio sprak. De productiemaatschappij gaat PlayStation Productions heten en wordt aangevoerd door Asad Qizilbash en Shawn Layden. Ze geven nog geen details over welke titels verfilmd gaan worden, maar de nieuwe studio kan in ieder geval putten uit een groot aantal titels als God of War, Tomb Raider, Metal Gear Solid en The Last of Us. De gamereeks Uncharted wordt overigens al verfilmd. Regisseur Shawn Levy vertrok eind vorig jaar bij dat project; dat stokje is begin dit jaar opgepakt door Dan Trachtenberg.

Sony zegt dat het zich met name gaat richten op het verfilmen van producties uit de eigen catalogus. "We hebben 25 jaar ervaring met gameontwikkeling en daardoor hebben we geweldige games, franchises en verhalen", zegt Layden. "Nu is het juiste moment om naar andere media zoals streaming, film en televisie te kijken." Sony geeft aan dat het liever zelf content produceert in plaats van het auteursrecht te verkopen aan andere studio's. Volgens Asad Qizilbash wordt er per titel gekeken of het geschikter is voor film of televisie.