Topman Shawn Layden van PlayStation Worldwide Studios vertrekt bij Sony

Shawn Layden, de bestuursvoorzitter van PlayStation Worldwide Studios, verlaat het bedrijf. Waarom hij vertrekt is niet bekend. Layden werkte al meer dan dertig jaar bij Sony en stond de afgelopen jaren aan het roer van de gamestudio's van het bedrijf.

Het vertrek van Layden werd bekendgemaakt middels een Tweet op het PlayStation-account. Daarin staat dat het een emotioneel afscheid is. Een toelichting op het vertrek van de bestuursvoorzitter wordt verder niet gegeven. Ook is het niet duidelijk wie de opvolger van Layden wordt. Layden heeft zelf niets naar buiten gebracht en Sony geeft geen verklaring. Onder andere gamewebsite Polygon heeft om een reactie gevraagd, maar de woordvoerder van Sony zegt dat geen verdere informatie is.

Shawn Layden is 58 jaar en hij werkt sinds 1987 bij Sony. Hij begon zijn werk als assistent voor Sony-oprichter Akio Morita en werkte zich op tot hoge posities. Zo werd hij in 2014 de topman van Sony Computer Entertainment of America, de Amerikaanse PlayStation-afdeling.

Als bestuursvoorzitter van PlayStation Worldwide Studios overzag Layden de afgelopen jaren de studio's die PlayStation-games maken als God of War, The Last of Us en Horizon Zero Dawn. Ook stond hij aan de top van PlayStation Productions, de nieuwe filmstudio die Sony eerder dit jaar heeft opgericht voor het verfilmen van PlayStation-games.