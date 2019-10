Tesla Model 3 is dit jaar verreweg best verkochte auto in Nederland

Dit jaar zijn er tot nu toe 13.587 Tesla Model 3's geregistreerd in Nederland. Dat is goed voor een marktaandeel van 4,1 procent. In de maand september ging het om 5.768 stuks, een marktaandeel van 15,1 procent. Verkopen van de Model S en X zijn ingestort.

De cijfers die bekend zijn gemaakt door Bovag, RAI Vereniging en RDC tonen dat de Tesla Model 3 dit jaar verreweg de populairste nieuwe auto is onder Nederlandse kopers. De Volkswagen Polo staat met 9.683 registraties in de eerste drie kwartalen op de tweede plek. Als merk haalt Tesla overigens niet de top vijf. Volkswagen staat op de eerste plaats met 36.449 auto's en een marktaandeel van 11 procent en Toyota sluit de top vijf af met een marktaandeel van 6,1 procent.

Naast de Model 3 verkoopt Tesla ook de duurdere Model S en X, maar die zijn sinds de komst van de Model 3 veel minder populair. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er maar 212 exemplaren van de Model S geregistreerd. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 3376. Een vergelijkbare daling is te zien bij de Model X.

Tesla verkoopt drie configuraties van de Model 3. De Standard Range Plus-uitvoering is de goedkoopste, die kost momenteel 48.980 euro. Daarnaast is er de Long Range-versie van 58.980 euro

en de Performance-editie van 64.580 euro. De goedkoopste variant is interessant voor leaserijders, omdat deze uitvoering net onder de grens van 4 procent bijtelling valt. De bijtelling voor auto's die meer dan een halve ton kosten is 22 procent voor het gedeelte boven dat bedrag.

Periode Jan-sept 2019 September 2019 Jan-sept 2018 September 2018 Tesla Model 3 13.587 5768 0 0 Tesla Model S 212 66 3376 1052 Tesla Model X 192 56 1908 593

Boven: Tesla-registraties in Nederland

Onder: meest geregistreerde modellen in de eerste drie kwartalen