Uncharted-film is weer uitgesteld, nu tot februari 2022

Fans die zitten te wachten op de aanstaande Uncharted-film met in de hoofdrol Spider-Man-acteur Tom Holland, zullen bijna een jaar langer moeten wachten. De film is tot 2022 uitgesteld. In plaats van juli dit jaar, moet de film uitkomen in februari 2022.

Dat meldt Jeff Bock, boxoffice-autoriteit Exhibitor Relations op Twitter. De film, met in de hoofdrol Tom Holland als een jonge Nathan Drake, liep door onder andere de coronapandemie flinke vertraging op. Eerder werd de film al uitgesteld van 18 december 2020 tot 5 maart 2021, daarna tot 16 juli 2021 en nu tot 11 februari 2022. Het is niet de enige film die door studio Sony Pictures werd uitgesteld vanwege corona, ook Morbius en Ghostbusters: Afterlife zijn uitgesteld.

Er is nog weinig bekend over de Uncharted-film, behalve dat het gaat om een origineel verhaal en dus niet een-op-een de gamereeks volgt. Er zijn wel al wat foto's vrijgegeven, waaronder een foto van Tom Holland als Nathan Drake, maar een trailer laat nog op zich wachten. De film wordt geregisseerd door Ruben Fleischer, die eerder Zombieland, 30 Minutes or Less en Venom regisseerde.

April vorig jaar zou het filmen van Uncharted beginnen in Duitsland, schrijft Cinemablend, maar vrijwel onmiddellijk werd de productie stilgelegd vanwege corona. Tom Holland werd terug naar huis gestuurd, vertelt hij in gesprek met Justin Bieber op Instagram. In juli is het filmen hervat.

Het is de zoveelste poging om een film te maken van de populaire Playstation-reeks. In 2009 werd er gewerkt aan een Uncharted-film met Mark Wahlberg in de hoofdrol. De film raakte meerdere keren zijn regisseur kwijt, waarna het project in 2012 volledig geannuleerd werd. De jaren daarna werd meerdere keren gewerkt aan een nieuw script door verschillende schrijvers en in 2016 werd regisseur Shawn Levy voor de film gestrikt, maar in 2019 besloot hij een andere film te gaan maken, omdat Uncharted niet van de grond komt. Ook de zesde regisseur, Travis Knight, vertrok na een paar maanden.

Voor fans die nog even willen genieten van een liveaction-Nathan Drake terwijl ze nog een jaar op de film moeten wachten, is er altijd nog de korte Uncharted-fanfilm van acteur Nathan Fillion uit 2018.