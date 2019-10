Disney brengt laatste trailer voor Star Wars: The Rise of Skywalker uit

Disney en Lucasfilm hebben de laatste trailer voor Star Wars: The Rise of Skywalker uitgebracht. Deze film volgt Star Wars: The Last Jedi op, is de derde titel uit de nieuwe trilogie die in 2015 van start ging en sluit de saga af. The Rise of Skywalker komt uit op 20 december.

De komende Star Wars-film speelt zich een jaar na de gebeurtenissen uit The Last Jedi af, waarbij de Resistance het wederom moet opnemen tegen de First Order. Eerder liet mede-auteur Chris Terrio al weten dat in de film onder meer de complexe band tussen Rey en Kylo Ren aan bod komt, waarbij eerstgenoemde gelet op de trailer wel eens een iets duisterder pad zou kunnen gaan bewandelen. Verder is de stem van Palpatine te horen.

Uit een eerdere teaser uit april bleek al dat nogal wat van de bekende gezichten uit de twee voorgaande films in The Rise of Skywalker zitten, maar ook de acteur Billy Dee Williams. Hij keert terug om weer in de huid te kruipen van het personage Lando Calrissian, bekend van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Wijlen Carrie Fisher, die in eerdere films de rol van Princess Leia vertolkte, zal ook nog een rol spelen in de nieuwe film, via beelden die tijdens The Force Awakens zijn gemaakt. Haar stem is ook te horen in de huidige trailer.

De makers van de film laten weten dat de saga ten einde komt met The Rise of Skywalker, maar dat betekent niet automatisch dat er hierna geen Star Wars-film of -content meer zal uitkomen, mede omdat er al een aantal spin-off-films zijn gemaakt, te weten Rogue One en Solo. Verder komt op 12 november de Star Wars-serie The Mandalorian uit op Disney+. Ook komt er op deze streamingdienst een live action-serie uit over de agent Cassian Andor, die in Rogue One: A Star Wars Story als lid van de Rebel Alliance een missie uitvoerde om de plannen van de bouw van de Death Star te bemachtigen. Disney+ krijgt ook nog een serie over Obi-Wan Kenobi, gespeeld door Ewan McGregor; de opnames hiervoor beginnen volgend jaar.