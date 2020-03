Microsoft: Xbox Series X-ontwerp zorgt voor 70 procent meer airflow

De behuizing van de Xbox Series X met aan de bovenkant een axiale ventilator zorgt volgens Microsoft voor 70 procent meer airflow dan eerdere ontwerpen. De consolemaker zegt dat in een toelichting over de ontwerpkeuzes.

Het huidige prototype van de Xbox Series X bevat een interne 315W-voeding om de krachtige hardware van stroom te voorzien. Chris Kujawski, principal designer bij Microsoft, zegt tegen Eurogamer dat de keuze voor het staande ontwerp met name is gebaseerd op het koelen van de componenten.

Kujawski zegt dat Microsoft veel studies heeft gedaan naar airflow en het ontwerp met één axiale ventilator bleek het meest efficiënt en het stilst. Lucht wordt door een 130mm-ventilator via gaten in de onderkant en zijkanten aangezogen langs de componenten en de heatsink. De fan is op veel fronten aangepast en geoptimaliseerd. Zo is de geometrie van de fanbladen en de behuizing afgestemd op het ontwerp.

Microsoft gebruikt 64 diodes in de soc die de temperatuur uitlezen. Aan de hand van die informatie wordt de ventilator aangestuurd. Een algoritme moet ervoor zorgen dat de fan zo stil mogelijk draait en waar nodig de koelprestaties biedt als er veel rekenkracht wordt gevraagd.

Ten opzichte van de huidige Xbox-consoles, levert het nieuwe ontwerp volgens Kujawski 70 procent meer airflow op en gaat er 20 procent meer airflow door de heatsink. De ontwerper benadrukt dat ook het splitsen van het moederbord in twee delen belangrijk is voor de distributie van de warmte in de behuizing. De twee delen van het moederbord zijn bevestigd op een fors blok aluminium. Aan de ene kant zit de soc en het gddr6-geheugen, aan de andere kant de southbridge en de ssd.

De pci-e 4.0-ssd in 22x30mm-formfactor verbruikt tot 3,8W. Koeling van die ssd is belangrijk om consistente presentaties te kunnen garanderen. Volgens Microsoft haalt de ssd constant een snelheid van 2,4GB/s.

Zowel Microsoft als Sony hebben in de afgelopen weken veel technische details bekendgemaakt over hun nieuwe consoles, die eind dit jaar uitkomen. Tweakers publiceerde een achtergrondartikel over de next-genconsoles. Sony heeft de behuizing en koeling van de PlayStation 5 nog niet getoond.