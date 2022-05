Assassin's Creed Valhalla krijgt dlc's die zich afspelen in Ierland en Parijs

Ubisoft heeft details bekendgemaakt over de Season Pass voor Assassin's Creed Valhalla. De game krijgt na de release twee uitbreidingen tegen betaling. Er komen ook gratis extra's, waaronder een Discovery Tour, om de game zonder te vechten te verkennen.

In het voorjaar van 2021 komt Wrath of the Druids uit, een uitbreiding die zich afspeelt in Ierland. Spelers moeten daarin de geheimen achter een eeuwenoude cult van druïdes ontrafelen. De uitbreiding staat in het teken van Gallische mythen en folklore en het Ierse landschap.

De tweede uitbreiding heet The Siege of Paris en volgt in de zomer. Deze dlc draait om de aanval op Parijs, ofwel 'de meest ambitieuze Vikingstrijd ooit', aldus Ubisoft. Spelers moeten de stad infiltreren en de Seine overnemen om zo de toekomst van Eivors clan veilig te stellen.

Kopers van de Season Pass krijgen ook toegang tot een exclusieve missie, getiteld The Legend of Beowulf. In deze missie ontdekken spelers 'de gruwelijke waarheid achter de legende van Beowulf', aldus Ubisoft. De missie is direct als de game uitkomt te spelen.

Ubisoft verkoopt de Season Pass los, maar de uitbreidingen zijn al inbegrepen bij de Gold-, Ultimate- en Collector's-uitvoeringen van de game. Assassin's Creed Valhalla verschijnt op 10 november. De PlayStation 5-versie volgt op 19 november. De game is ook onderdeel van Ubisofts UPLAY+-abonnement.

Naast betaalde dlc krijgt Assassin's Creed Valhalla ook gratis updates na de release. Ubisoft heeft het over 'nieuwe gebouwen voor je nederzetting en verschillende gamemodi'. Ergens volgend jaar krijgt de game ook een Discovery Tour. Die is bedoeld als educatieve modus, om het spel te verkennen zonder te vechten.

Ubisoft geeft het spel ook gratis 'seizoensgebonden' inhoud. Een seizoen duurt drie maanden en draait volgens de uitgever om 'gameplay- en wereldontwikkeling voor alle spelers'. Het eerste seizoen begint in december.