LinkedIn: dataset van 500 miljoen gebruikers die te koop staat is gescrapet

Op een populair hackersforum worden de gegevens van vijfhonderd miljoen LinkedIn-gebruikers aangeboden, die volgens LinkedIn via scraping zijn verkregen. Volgens het platform gaat het om openbaar beschikbare data en is er geen sprake van een datalek.

De hacker claimt de gegevens van 520 miljoen LinkedIn-gebruikers te hebben en 500 miljoen 'andere data'. In de dataset staan de voor- en achternamen van gebruikers, de woonplaats en -land, e-mailadres, huidige werkfunctie, waar ze in het verleden hebben gewerkt en welke diploma's ze hebben. In een voorbeeldset wordt gesproken over telefoonnummers, al is dit veld in de voorbeeldset wel leeg. Hoeveel de hacker wil voor de dataset is niet bekend, al stond er eerder in zijn post dat hij er minstens duizend dollar voor wilde hebben.

In een reactie stelt LinkedIn de data te hebben bekeken en te concluderen dat de data van meerdere websites en bedrijven komt. Tussen de informatie zit 'publiekelijk leesbare gebruikersdata' die ogenschijnlijk van het platform is gescrapet. LinkedIn ontkent dat er sprake is van een datalek en benadrukt dat er geen LinkedIn-privédata in de dataset zit. Het scrapen van data is in strijd met LinkedIns voorwaarden en het bedrijf zegt deze vorm van dataverzameling te willen tegenhouden. Of LinkedIn gebruikers actief gaat waarschuwen is niet duidelijk; Facebook zei eerder deze week bij een vergelijkbare dataset dit niet te doen.

De Italiaanse privacywaakhond Il Garante per la protezione dei dati personali zegt een onderzoek te starten naar het datalek. De waakhond waarschuwt mensen die het bestand willen kopen ook dat het bezitten van deze persoonlijke informatie waarschijnlijk illegaal is. LinkedIn-gebruikers worden daarnaast gevraagd op te letten op onregelmatigheden met het telefoonnummer en hun LinkedIn-account.