Microsoft maakt preview van 64-bitversie van OneDrive-client beschikbaar

Microsoft heeft een publieke preview van een 64-bitversie van de Windows-syncclient voor OneDrive beschikbaar gemaakt. De versie moet prestatieverbeteringen bieden voor gebruikers die grote hoeveelheden bestanden synchroniseren.

Volgens Microsoft is de komst van de 64-bit-client veelgevraagd. Dat wordt bevestigd door de meer dan 15.000 stemmen op het UserVoice-feedbackplatform voor OneDrive. De vrijgegeven preview werkt in combinatie met OneDrive voor werk-, school- en thuisgebruik. Gebruikers dienen de 64-bitversie van Windows geïnstalleerd te hebben, in combinatie met een x64-processor. Gebruikers van een systeem met ARM64-processor moeten voorlopig de 32-bitversie van OneDrive blijven gebruiken.

Verder benadrukt Microsoft dat als gebruikers over willen stappen vanaf de 32-bitclient naar 64-bit, ze wel dezelfde OneDrive-versie dienen te hebben. Het versienummer is te zien via de about-tab bij het instellingenmenu van de software.

De 64-bitversie biedt potentieel betere prestaties omdat dankzij de 64-bitondersteuning meer geheugen aangesproken kan worden. Met name gebruikers die grote hoeveelheden bestanden of grote databestanden synchroniseren met de dienst voor online opslag zouden hier voordeel bij kunnen hebben.