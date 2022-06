Microsoft verhelpt bug in OneDrive for Business die opslagcapaciteit verlaagde

Microsoft heeft een probleem verholpen waarbij de opslagcapaciteit van sommige OneDrive for Business-klanten verlaagd werd naar 1TB. Sommige professionele klanten konden bestanden die de default opslaglimiet van 1TB deden overschrijven, enkel openen in read-only modus.

Het bedrijf zei op Twitter dat het een onderzoek had geopend naar het probleem. Volgens Microsoft werd kort daarna de bug ontdekt, en de oplossing in beperkte kring getest en vervolgens uitgerold naar elke gebruiker van OneDrive for Business. Als tijdelijke workaround adviseerde Microsoft systeembeheerders om individuele opslagquota in te stellen voor OneDrive for Business-gebruikers.

Volgens Microsoft lag een ‘uitzondering’ in de systemen van OneDrive for Business aan de basis van het probleem. Die uitzondering had sommige gebruikerslicenties niet erkend en de opslagcapaciteit teruggedraaid naar 1TB. Volgens BleepingComputer stemt het team van OneDrive for Business de opslagquota van elke klant opnieuw af op de correcte hoeveelheid.