Microsoft zet opties om foto's te bewerken in OneDrive

Microsoft OneDrive krijgt opties om foto's te bewerken en foto's te organiseren. Tot nu toe konden gebruikers wel afbeeldingen automatisch uploaden, maar nog niet aanpassen. Ook krijgt OneDrive een functie om beelden te tonen via apparaten met Cast-ondersteuning.

OneDrive krijgt onder meer opties om de belichting, contrast en schaduwen van afbeeldingen aan te passen, maar ook draaien en croppen behoort tot de mogelijkheden, zegt Microsoft. Daarbij is het mogelijk om het originele bestand na bewerking te overschrijven of de bewerkte afbeelding op te slaan als nieuw bestand.

Bij het uploaden komt er de mogelijkheid om afbeeldingen te organiseren aan de hand van de mappen van waaruit ze komen. Als gebruikers de map Screenshots back-uppen, komt de inhoud daarvan met deze optie ingeschakeld te staan in de OneDrive-map Screenshots. Ook komt er een functie om beelden via OneDrive te casten naar een Chromecast of compatibel apparaat met Cast-ondersteuning.

De functie zit in OneDrive 6.30 of hoger voor Android en op het web. De ondersteuning voor iOS-apparaten volgt later dit jaar, zegt Microsoft. De functies staan eerst aan voor persoonlijke accounts, werkaccounts volgen later deze zomer.