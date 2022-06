'LinkedIn werkt aan freelancerplatform Marketplaces'

Socialenetwerksite LinkedIn zou werken aan een platform waarop freelancers hun diensten zullen kunnen aanbieden, genaamd Marketplaces. Met het platform zou LinkedIn een belangrijke speler willen worden op de alsmaar groter wordende freelancemarkt.

Marketplaces zou zich hoofdzakelijk willen richten op bedienden die expertise hebben in softwareontwikkeling, marketing en boekhouding. LinkedIn zou deze mensen via het platform in contact willen brengen met bedrijven en individuen die op zoek zijn naar dergelijke diensten.

Volgens The Information werkt Microsoft al sinds 2019 aan Marketplaces. Toen kocht het technologiebedrijf een Amerikaanse start-up op die freelance-advocaten in contact bracht met potentiële klanten. De toenmalige CEO van die start-up leidt volgens The Information ook het team binnen Microsoft dat Marketplaces ontwikkelt.

Met Marketplaces wil LinkedIn haar huidige platform voor freelancers, ProFinder, vervangen. Met ProFinder kunnen Amerikaanse freelancers in contact komen met potentiële klanten maar heel wat opties om freelancers met elkaar te vergelijken of om direct over te gaan tot de aankoop van een dienst, ontbreken nog.

Marketplaces zou volgens The Information in september uitgerold worden in de Verenigde Staten. Of het ook naar andere landen wordt uitgerold is niet duidelijk. Microsoft nam LinkedIn in 2016 over. De website telt ondertussen meer dan 740 miljoen actieve gebruikers en is actief in meer dan 200 landen.