Acer onthult nieuwe lijn Vero-laserprojectors vanaf 1600 euro

Acer heeft woensdag een nieuwe lijn Vero-laserprojectors onthuld: de Acer Vero HL6810 en de Acer Vero HL6810ATV. Beide zijn 4k-uhd-projectors en hebben een helderheid van 4000 lumen. De HL6810 krijgt een adviesprijs van 1600 euro en de HL6810ATV kost 1700 euro.

Uit de specificaties die Acer heeft gepubliceerd, blijkt dat de projectors bijna identiek zijn aan elkaar. Ze wegen 3,2kg en zijn 304x226x119mm. De apparaten hebben een zoomlens met een vergrotingsfactor van 1,3x en een contrastratio van 50.000:1. De HL6810ATV komt echter met een Android TV-dongle en poort die de gebruiker gelijk toegang geeft tot streamingapps zoals Netflix.

Acer beweert dat de lampen van de projectors tot wel 30.000 uur meegaan in de ecostand. Ook zegt de fabrikant dat de HL6810 en de Vero HL6810ATV '48 procent minder energie' gebruiken dan LED-beamers. De HL6810 komt in augustus op de markt, terwijl de HL6810ATV in juni beschikbaar komt.